مظاهرات في تركيا تنديدا بالهجوم الروسي على أوكرانيا

شهدت عدة ولايات تركية، في مقدمتها إسطنبول (شمال غرب)، مظاهرات احتجاجية ضد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

واجتمع مواطنون أوكرانيون في ميدان بيازيد في الطرف الأوروبي لإسطنبول رافعين لافتات مناهضة للهجوم الروسي.

وفي منطقة قاضي كوي بالطرف الآسيوي لإسطنبول، ردد متظاهرون من "حزب العمال الاشتراكي الثوري" هتافات تدعو لإنهاء الحرب.

كما جرت مظاهرة في ولاية أسكي شهير (وسط) شارك فيها أعضاء جمعية تابعة للتتار الأتراك المنحدرين من شبه جزيرة القرم.

وندد المشاركون في المظاهرة بالهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، واصفين إياه بـ"الاحتلال".

أمّا في العاصمة أنقرة (وسط)، فنظم أعضاء جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم مظاهرة أمام السفارة الروسية، للاحتجاج على الهجوم.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين التدخل العسكري الروسية في أوكرانيا، وأن الغرب ترك الشعب الأوكراني وحيدًا.