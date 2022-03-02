تركيا.. إطلاق عملية أمنية في ولاية ماردين لملاحقة إرهابيي "بي كا كا"

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عملية أمنية في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليات "أرن الشتاء".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" بالمنطقة، وإنهاء وجود التنظيم في أراضي البلاد بشكل كامل.

وأوضحت أن العملية تشارك فيها قوات خاصة من الدرك والشرطة بإشراف قيادة قوات الدرك في ماردين.

وقوام القوات المشاركة يتألف من 571 عنصرا ضمن 38 فريقا.

و"أرن الشتاء" تمثل سلسلة عمليات أطلقت نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.