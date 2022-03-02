تركيا.. نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من مسيرة بيرقدار أقينجي الهجومية

أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة بيرقدار أقينجي المسيرة الهجومية (Bayraktar AKINCI TİHA) المطورة بإمكانات محلية.

ويجري تطوير النموذج "B" من "بيرقدار أقينجي" في إطار مشروع "أقينجي" الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وقالت "بايكار"، الرائدة في تصنيع المسيرات، عبر بيان نشرته الأربعاء، إن النموذج "B" من الطائرة استكمل أول تحليق له بنجاح.

ومن المنتظر أن يكون النموذج المذكور، الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، بحسب مسؤولي الشركة.

وأجرى النموذج "B" أول تحليق له من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، واستمر لمدة ساعة و16 دقيقة.

وشهد التحليق أيضًا اختبارات ناجحة لمقياس التحريك الهوائي لدى النموذج "B" الذي تبلغ قوته 1500 حصان.

ونشر المدير العام لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار، مشاهد للتحليق عبر حسابه في موقع "تويتر"، وقال إن الشركة وقعت عقودًا مع دولتين لتصدير طائرات بيرقدار أقينحي الهجومية المسيرة.

وأشار بيرقدار إلى أن الشركة ستقوم قريبًا باختبار تحليق النموذج "C" من الطائرات ذاتها والذي تبلغ قدرته 1900 حصان.

بدوره قال المهندس سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بايكار"، عبر تويتر، إن النموذج "B" يعد الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المسيرة الهجومية.

وأعرب عن أمله في تعود الطائرة بالخير على تركيا وشعبها.