تركيا ترسل 6 شاحنات مساعدات لأوكرانيا

تعتزم سفارة أوكرانيا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول، إرسال 6 شاحنات من المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوكرانيا.

وتم إرسال مواد المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء تركيا إلى شركة شحن في إسطنبول.

وتم وضع المساعدات الإنسانية البالغة 120 طنًا في طرود وتغليفها من ثم تم تحميلها في 6 شاحنات ستتوجه إلى أوكرانيا عبر ولاية أدرنة، غرب البلاد.

وتتضمن طرود المساعدات مواد غذائية، وحليب أطفال، وبطانيات ومياه شرب، وأسرّة ومنظفات ، ومستلزمات الطبية.

وسيتم توزيع المساعدات على الأشخاص المتضررين في أوكرانيا بعد هجوم روسيا عليها.

وعلى صعيد متصل، تتسلم القنصلية العامة الأوكرانية في إسطنبول طرود المساعدات تبرع بها مواطنون أتراك وكذلك أوكرانيون يعيشون في المدينة.

كما يرسل فاعلو الخير في المدن المجاورة لإسطنبول مثل تكيرداغ وأدرنة طرود مساعدات أيضا.

وتضم طرود المساعدات أدوية ومستلزمات طبية ومنتجات للأطفال وملابس ومواد غذائية وغيرها.