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قالن وشيرمان يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.03.2022 23:48
قالن وشيرمان يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، الأوضاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، الجمعة، أن قالن وشيرمان عقدا لقاء في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول.

وأوضح أن الجانبين بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى أن مسار الحرب في أوكرانيا أدى إلى نشوء أزمات إنسانية جديدة، وأعربا عن القلق والحزن العميقين حيال ذلك.

وذكرا أن آثار الحرب ستكون مدمرة للمنطقة بأسرها والعالم إذا طال أمدها.

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