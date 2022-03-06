إزمير التركية تستقبل 97 شخصا أوكرانيا فروا من الحرب

استقبلت ولاية إزمير التركية، الأحد، 97 شخصا من الأسر الأوكرانية التي أجبرها الهجوم العسكري الروسي، على النزوح إلى خارج بلادهم.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الأسر الأوكرانية وصلت مطار إزمير قادمين من مطار كيشيناو الدولي في مولدوفا.

وأضافت أنه بتنسيق بين شركة سياحية تركية وبلدية "كوش أداسي" ومنظمات مدنية ورجال أعمال، تم تخصيص 3 فنادق لاستقبال الأسر اللاجئة.

وأشارت إلى أنه تم نقل النساء الأوكرانيات مع أطفالهم بحافلات معدة لهن من مطار "عدنان مندريس" إلى منطقة "كوش أداسي".

وذكرت الأوكرانية إيلا غريس للصحفيين، أنهن اضطروا لترك وطنهم بسبب الحرب، معربة عن أملها في انتهائها في أقرب وقت والعيش بسلام.

بدورها، شكرت كاترينا إسكبفا، تركيا على استقبالها للأسر الأوكرانية، معربة عن حزنها لتركها زوجها في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.