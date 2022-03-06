الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات التركية نفذت عملية ناجحة في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.