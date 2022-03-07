أردوغان يبحث مع نظيرته المولدوفية الهجوم الروسي على أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع نظيرته المولدوفية مايا ساندو، الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن أردوغان وساندو ناقشا قضايا المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وعمليات الإجلاء من هذا البلد.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد لساندو أن تركيا تبذل قصارى جهودها من أجل إرساء السلام في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن اجتماع وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا بمشاركة وزير خارجية تركيا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخميس المقبل، سيساعد على اجتياز عتبة مهمة على طريق السلام بين البلدين.

وتستضيف ولاية أنطاليا التركية (جنوب)، النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في 10 مارس/آذار الجاري، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويلتقي خلاله العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.