شاحنات مساعدات تركية تصل أوكرانيا

أعلن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاقلي، أن 5 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تركية، جرى تسليمها للسلطات على الحدود الأوكرانية.

وأفاد في بيان، الإثنين، أن فريقا إغاثيا من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مكونا من 11 شخصا توجه مع بدء حركة الهجرة إلى منطقة "سيريت" على الحدود الرومانية الأوكرانية لتحديد الاحتياجات وتنسيق المساعدات المرسلة من تركيا.

وأشار أن 5 شاحنات محملة بمواد إغاثية انطلقت من تركيا في 26 و27 فبراير/شباط الفائت وصلت الحدود الأوكرانية في 1-2 مارس/آذار الجاري، وتم تسليمها هناك للجهات المعنية.

ونوه تشاطاقلي أن 5 شاحنات أخرى محملة بمساعدات إنسانية، قامت بتأمينها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات خاصة، انطلقت من تركيا في 5 مارس.

وأوضح أن 10 شاحنات إضافية محملة بالمساعدات من المقرر أن تتوجه الأسبوع الجاري إلى أوكرانيا، وبتنسيق من "آفاد" ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني وبلديات تركية.

كما ذكر أن طاقم الإنقاذ الطبي المكون من 10 أشخاص والذي أرسلته وزارة الصحة التركية لإنشاء وحدة طوارئ، يواصل أعماله في المنطقة.

ولفت المسؤول التركي إلى إنشاء مطبخين متنقلين على الحدود الرومانية، تلبي احتياجات 10 آلاف شخص من الطعام الطازج يوميا.

وفي سياق متصل، أكد تشاطاقلي دخول 20 ألفا و550 مواطنا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية إلى تركيا منذ 24 فبراير.

وقال إن ألفا و711 مواطنا أذربيجانيا، و447 تركمانستانيا، و62 جورجيا، ممن غادروا أوكرانيا جاؤوا إلى تركيا للتوجه لاحقا نحو بلدانهم.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.