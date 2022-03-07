وزير تركي: سفينة الحفر الرابعة للتنقيب في طريقها إلى تركيا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة الحفر الرابعة التي سيتم استخدامها في التنقيب عن الهيدروكربونات في البحار في طريقها إلى تركيا.

وأضاف دونماز في تغريدة على حسابه على "تويتر" الاثنين، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول سفينة التنقيب الجديدة إلى تركيا.

وأوضح: "لقد أخذنا مهمتنا لإحضار أسطول حفر كامل إلى بلدنا المحاط بالبحار من جميع الجهات، والآن نتطلع إلى سفينتنا الرابعة للتنقيب، والتي هي في طريقها إلى تركيا، ونتمنى التوفيق" .

تواصل تركيا التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقها بالبحار بسفن الحفر فاتح، وياووز، وقانوني.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.