أقار: نتطلع لدعم موسكو وصول سفن التجارة بأمان إلى تركيا

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، عن تطلع أنقرة لدعم موسكو حيال وصول السفن التجارية بأمان إلى بلاده من الموانئ الروسية بسبب الوضع الراهن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا المستجدات الأخيرة المتعلقة بأوكرانيا، ونقل عن أكار تأكيده أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستساهم بشكل كبير في إرساء السلام والاستقرار وتحسين الوضع الإنساني، وبالتالي إمكانية الوصول إلى حل دائم.

وشدد أقار على أهمية إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء أوكرانيا بأقرب وقت من أجل السلام والاستقرار وعدم وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، معربًا عن ترحيبه بجهود فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وأضاف: "نظرًا للوضع الحالي، نتطلع لدعم الوصول الآمن للسفن التجارية المنتظرة في الموانئ الروسية إلى تركيا".

كما أكد أقار استعداد تركيا للقيام بما على عاتقها مثل السابق من أجل السلام في المنطقة وتقديم الدعم الإنساني.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.