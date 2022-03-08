المؤهلات العلمية والمهنية تزيد معدل توظيف النساء التركيات وتضيق الفجوة بين الجنسين

تُظهر النساء التركيات المتعلمات والمؤهلات مهنياً مهاراتهن ضد عقلية تقيدهن للحصول على بعض الوظائف التي يعتقد أنها مخصصة للرجال فقط.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار يسلط هذا المقال الضوء على النساء اللائي يعرضن مهاراتهن في بعض الوظائف المميزة وخصوصاً العاملات في الصناعة، وهو قطاع يضم عمالة تميل كفتها لصالح الرجال.

ففي قضاء ديل أوفاسي في ولاية كوجا إيلي، وهي مركز صناعي شرقي إسطنبول، تشكل النساء غالبية العمالة في المصانع التي تنتج لوحات الكهرباء. وكان مدير المصنع سركان إيسن، واحداً من المتحيزين ضد عمل المرأة في هذا النوع من المصانع حتى قبل عامين. وعندما انتقل المصنع إلى موقعه الحالي من بلدة أخرى، كافح المدير للعثور على عمال ذكور جدد. لكنه قال معترفاً أمام الصحافة المحلية يوم الاثنين: "نظرنا في إمكانية توظيف النساء وقررنا إعطاء فرصة للمتقدمات. والحقيقة أنهن أظهرن لنا أنه يمكنهن العمل في هذا القطاع أيضاً، وهن أفضل من الرجال لأنهن أكثر حذراً وأكثر انتباهاً وأكثر انضباطاً وأكثر كفاءةً". مضيفاً أن النساء أفضل في هذا القطاع حيث يتعلمن ويطورن أنفسهن ويعملن في جو من الوئام أكثر من الرجال بينما تعاني الإدارات دائماً من مشاكل الانضباط مع العمال الذكور.

ويوظف المصنع النساء في كل مجال تقريباً، من لحام الصناديق المعدنية الثقيلة إلى ربط البراغي أو تشكيل الصفائح المعدنية الضخمة داخل المعدات الثقيلة. وقبل 4 سنوات بدأت قادرة أرزو طاش دمير العمل بين عدد قليل من النساء في المصنع وقالت وهي تعمل في قسم أغطية الصناديق، إنها وظيفة "يمكن لكلا الجنسين القيام بها".

وأضافت: "وظيفتي تتضمن الضغط على كتل من الحديد وتسطيحها. تفاجأ أصدقائي في البداية وسألوا عما إذا كان من الصعب على امرأة القيام بذلك. لم أواجه أي مشاكل قط. بالتأكيد، كنت أبحث عن وظيفة أسهل ولكن بمجرد أن حصلت على هذه الوظيفة اعتدت عليها وأصبحت مهمةً سهلةً بالنسبة لي".

وتعمل جوادية دولون في قسم اللحام. وهي تعتقد أن "هذه الوظيفة يمكن لأي امرأة القيام بها بسهولة. ويمكن للمرأة أن تفعل أي شيء طالما أنها تحب وظيفتها". وقد واجهت دولون صعوبة في البداية ولكنها الآن تقوم بأداء مهمة اللحام بعيون مغمضة. وهي تحث جميع النساء على الحصول على وظيفة لتطوير أنفسهن وكسب المال، بدلاً من الجلوس مكتوفات الأيدي في المنزل.

وفي العاصمة أنقرة، تلعب المرأة دوراً رئيسياً في شركة متخصصة في صناعة الدفاع والطيران. وتقود موغة إرتوغ غوزال وهي مديرة الشركة، فريقًا من المهندسين معظمهم من النساء في الشركة العائلية التي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود. وتقوم الشركة بتصنيع قطع غيار لشركات محلية وعالمية.

وصرحت غوزال إنها بدأت عملها بنفسها، حيث عملت في خط التجميع وبعد ذلك كمحاسبة في الشركة التي تعمل كمورد لقطع الغيار لشركات مثل بوينغ وإيرباص وسيكورسكاي وبومباردير، من خلال شركات الدفاع المحلية، وقالت: "لقد ركزت دائماً على الصادرات. وفي الوقت الحاضر، أنا أكثر اهتماماً بالجانب المالي".

وأشارت إلى أن معظم الموظفين من النساء وتلعب المؤهلات وليس الجنس، دوراً في عالم الأعمال. وهي تعتقد أن المرأة يمكنها حتى العمل بمعدات ثقيلة. وأن مكان العمل أفضل بوجود موظفات.

وسلطت غوزال الضوء على أهمية تمهيد الطريق أمام "نساء قويات يعتمدن على أنفسهن"، لا سيما من خلال تعزيز تعليم الفتيات. وقالت "هذا واجب اجتماعي وليس مسؤولية أسرهم فقط".

وتساعد دورات التعليم المهني النساء على دخول القوى العاملة في تركيا. وخصوصاً مراكز دعم الأسرة التي توفر معلومات عن فروع التعليم المهني وتساعد على العثور على وظائف لاحقاً. وفي غوربينار، إحدى بلدات ولاية وان الشرقية، استفادت حوالي 5000 امرأة من المراكز التي تلبي احتياجات النساء الساعيات إلى تحسين أنفسهن. وتساعد 5 مراكز في البلدات الريفية، حيث عادة ما تكون المرأة محصورة في الوظائف الزراعية، على الاندماج الاجتماعي وإيجاد وظائف جديدة. وتتعلم النساء في ورش العمل الحرف اليدوية بشكل أساسي، من نحت الخشب إلى نسج السجاد، بينما تتناول دروس محو الأمية قضية أخرى تعاني منها النساء في المناطق الريفية.

ومؤخراً عرضت نساء البلدة منتجات الحرف اليدوية التي صنعنها وبدأن في بيعها من خلال مكتب مبيعات الحرف اليدوية التابع لجمعية خيرية محلية. وقالت زهرة داغر وهي أم لثلاثة أطفال تحضر برامج التعليم المهني، إنها تعلمت أشياء جديدة ووجدت وظيفة جديدة في بلدتها حيث خيارات التنشئة الاجتماعية محدودة.

وأضافت: "أدركت نقاط قوتي. الآن أرى نفسي سيدة أعمال ولست ربة منزل. أبيع ما أصنعه وأعطي المصروف اليومي لأولادي. وبالإضافة إلى التعلم، نذهب في رحلات مع نساء أخريات وننظم فعاليات. هذا المكان غيّر حياتي وصرت قادرة الآن على الاعتماد على نفسي" مشيرةً إلى أنها تخطط الآن لفتح متجر.

أما صدا أوستنكول فقالت إن المركز غيّر حياتها كثيراً وإنها بفضله "اكتشفت مهاراتها".

وأضافت: "لم أكن أعلم أنني جيدة، لقد صرت أختلط بالأخريات وأكون صداقات جديدة. المركز المهني يحفزنا على إيجاد قوتنا الداخلية وكسب بعض المال. هذا المكان مثالي للنساء".