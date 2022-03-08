تركيا تبدأ الاختبارات السريرية على لقاحها في أذربيجان

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا، في أذربيجان.

وأضافت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون بين رئاسة المعاهد الصحية التركية وبين المركز الصحي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح البيان أن هذه الاختبارات السريرية تعد الأولى من نوعها خارج البلاد بالنسبة للقاح المحلي توركوفاك.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تركي اليوم إلى باكو، لتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين لإجراء الاختبارات السريرية، دون ذكر تفاصيل حول موعد بدء الاختبارات في أذربيجان.

وأكد البيان على أن تركيا باتت إحدى الدول التسع التي تنتج لقاحها المضاد لكورونا حول العالم.

وفي 27 أغسطس/آب 2021، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة، فيما بدأ استخدام اللقاح في المشافي التركية.