القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو: أجلينا 13 ألفا و120 مواطنا تركيا من أوكرانيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.03.2022 22:09
تشاوش أوغلو: أجلينا 13 ألفا و120 مواطنا تركيا من أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إجلاء بلاده 13 ألفا و120 من مواطنيها المقيمين في أوكرانيا حتى الثلاثاء، على خلفية التدخل العسكري الروسي.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال تشاوش أوغلو، "مع الـ 699 مواطنا الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا اليوم (الثلاثاء)، يكون عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب 13 ألفا و120".

وأكد أن خططهم متواصلة من أجل إجلاء آمن للمواطنين الأتراك من أوكرانيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، عن تطلع أنقرة لدعم موسكو حيال...
مختارات