18 مليون مسافر يفضلون الخطوط الجوية في عموم تركيا

تجاوز عدد المسافرين الذين فضلوا الخطوط الجوية عبر المطارات في عموم تركيا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري 18 مليون شخص.

جاء ذلك في إحصاءات نشرتها، الثلاثاء، المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية، حول حركة النقل في تركيا خلال فبراير وشباط 2022.

ووصلت حركة الطائرات إقلاعا وهبوطا في المطارات خلال أول شهرين من عام 2022، عبر الخطوط الداخلية 101 ألفا و376، والخطوط الخارجية 68 ألفا و84.

وبإضافة العبور الجوي بلغت حركة الطائرات ما مجموعه 218 ألفا و91.

وسجلت حركة المسافرين عبر الخطوط الداخلية 10 ملايين و248 ألفا و161، والخارجية 8 ملايين و398 ألفا و689.

وشهد مطار إسطنبول خلال الفترة ذاتها حركة طائرات بلغت 13 ألفا و651 عبر الخطوط الداخلية، و39 ألفا و12 في الخطوط الخارجية، بإجمالي 52 ألفا و663.

وبلغت حركة المسافرين عبر الخطوط الداخلية للمطار مليونا و855 ألفا و530، والخطوط الخارجية 5 ملايين و188 ألفا و788، بإجمالي 7 ملايين و44 ألفا و318.