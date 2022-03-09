أقار: تطورات إيجابية حول سفننا العالقة في موانئ روسيا

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن تطورات إيجابية قد تحدث خلال الساعات والأيام المقبلة تتعلق بالسفن التجارية التركية العالقة في موانئ روسيا.

وأوضح أقار في تصريح صحفي الأربعاء، أنه أجرى أمس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية إيجابية وبناءة، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإرسال السفن التركية بأمان في أقرب وقت.

وأضاف أن الجانب الروسي سيوفر الأمن للسفن التركية، ومشير أنه تلقى ردودا إيجابية وبناءة للغاية حول هذا الموضوع.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.