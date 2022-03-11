متطوعون أتراك يتواصلون مع أطفال ويافعين نزحوا من أوكرانيا

تعد ولاية قيرقلر إيلي التركية (شمال غرب) الواقعة على الحدود مع بلغاريا، من أولى محطات النزوح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا وسط الحرب المستمرة. وقد اندفعت مجموعة من المتطوعين في الولاية لدعم الأطفال واليافعين الذين وصلوا إليها وتلبية احتياجاتهم.

وكانت العائلات التي فرت من النزاع لجأت إلى مساكن الطلاب بعد جهود الإخلاء التي قامت بها وزارة الخارجية التركية. ويقوم متطوعون من مركز شباب قيرقلر إيلي بمساعدة أطفال هذه العائلات حيث يعمل حوالي 20 متطوعاً على رفع الروح المعنوية للأطفال.

وتضم المهاجع التي تستضيف النازحين عدداً من المرافق للعب الأطفال والتخفيف عنهم مثل الملاعب الرياضية وغرف الألعاب والإنترنت المجاني وذلك لمساعدتهم على التواصل الاجتماعي ونسيان الظروف التي جاؤوا في ظلها إلى البلاد. ويعمل المتطوعون على إبقاء الأطفال مشغولين بالأنشطة المختلفة بالرغم من حاجز اللغة.

وخلال حديثها إلى الصحافة المحلية يوم الخميس قالت "إرم دملا أونجو" وهي واحدة من المتطوعين تدرس تنمية الطفل في جامعة قيرقلر إيلي:"أنا فخورة وسعيدة لكوني جزء من هذه الحملة الانسانية. لقد قلقت على الأطفال كثيراً لكني وجدت أن قضاء الوقت معهم جعلنا وجعلهم سعداء".

وخلال تواصلها معهم علّمت "أونجو" الأطفال ألعاباً جديدة، وقاموا بتفجير البالونات معاً. وقالت إنهم تكيفوا بشكل جيد مع محيطهم الجديد وأصبحوا لا يخجلون من اللعب، مشيرةً إلى أنها تبادلت الهدايا مع طفلة منهم اسمها مريم إذ قدمت لها "أونجو" خاتمها الذي أعجبت الطفلة به وتلقت منها في نفس الوقت سواراً كانت تزين معصمها، ما جعل المتطوعة تذرف الدموع تأثراً من الموقف. وقالت: "نحن لا نتحدث نفس اللغة، لكن لغة جسدنا ربطتنا".

أما "أبو بكر بيات" وهو طالب جامعي آخر متطوع من أجل الأطفال، فأعرب عن سعادته بهذه التجربة وقال إنهم ربما لن يروا الأطفال مرة أخرى أبداً، لكنهم فعلوا كل شيء لإسعادهم وجعلهم ينسون الحرب.

وأضاف: "إنهم أكثر ضحايا الحرب براءة. لقد تأثرنا كثيراً بمقابلتهم".

بدوره قال "يعقوب بارييف" وهو صبي يبلغ من العمر 7 سنوات جلس هادئاً بين الأطفال المنشغلين باللعب، إنه فرح بلقاء "إخوته وأخواته الجدد" من المتطوعين الذين زاروهم، لكنه يفتقد والده وعمه اللذين كان عليهما البقاء في أوكرانيا عندما سافر إلى تركيا مع أمه.

وقال صبي آخر اسمه "سليمان كورتبيدينوف " إنه كان خائفاً من أصوات القنابل في أوكرانيا لكنه يشعر "بالسعادة والسلام في تركيا".