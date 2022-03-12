أنقرة تدين بشدة الاعتداء على نصب مقبرة الشهداء الأتراك باليمن

أدانت الخارجية التركية بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه الحوثيون على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك في صنعاء.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثي على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس/ آذار ، والذي تسبب بأضرار في المقبرة".

وأكد البيان أن "الإرث التركي في اليمن يعد رمزا للتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة معه، وعدم احترامه أمر غير مقبول".

وأضاف: "ننتظر إصلاح الأضرار التي لحقت بمقبرة شهدائنا ومعاقبة الجناة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد البيان أنه "لا شك في أن الاعتداء الغادر سيُدان أيضا من قبل الشعب اليمني الصديق والشقيق".

وبحسب أنباء نشرتها وسائل إعلام يمنية مستندة إلى شهود عيان على الاعتداء الذي وقع صباح السبت، حاول الحوثيون المدعومون من إيران هدم النصب التذكاري للشهداء الأتراك في المنطقة التاريخية بالعاصمة صنعاء.

وأظهرت مشاهد تداولها نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة آلية ثقيلة برفقة مسلحين هدم النصب التذكاري، الذي تعرض لأضرار جراء الاعتداء الاستفزازي.

يشار أن النصب التذكاري أقيم في المنطقة التي تضم الإرث التركي والثكنات العثمانية السابقة، تخليدا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم في اليمن على مدى 400 عاما.