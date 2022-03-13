السيارة المحلية التركية تواصل اختباراتها بنجاح

تواصل السيارة المحلية التركية "TOGG"، اختباراتها بنجاح في ظروف شتوية قاسية، تتدنى فيها درجات الحرارة إلى 40 تحت الصفر.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأحد، قالت شركة "TOGG" المصنّعة للسيارة المحلية التركية، إنها تواصل اختباراتها بنجاح في أحد المراكز العالمية المعتمدة للاختبارات.

وأضافت أن "TOGG" تواصل حصد النتائج الإيجابية في الاختبارات الشتوية القاسية التي تخوضها.

وأرفقت التغريدة بصور ومقاطع مصورة تظهر جانباً من الاختبارات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.