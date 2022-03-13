المستشار الألماني يزور تركيا الإثنين

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة رسمية إلى تركيا غدا الإثنين، استجابة لدعوة وجهها له الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، سيتم خلال الزيارة، التي تعد الأولى لشولتس إلى تركيا منذ تسلمه مهامه، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة جوانبها.

كما ستتم مناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا وألمانيا.

ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة أوكرانيا والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.