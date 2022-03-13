تشاوش أوغلو يجدد معارضة تركيا للعقوبات المفروضة على روسيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن موقف تركيا من العقوبات على روسيا لم يتغير وأنها تعارض الأمر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، في أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال تشاوش أوغلو: "موقفنا لم يتغير فيما يخص العقوبات على روسيا".

في سياق منفصل، أكد تشاوش أوغلو أن تركيا ليست على عجلة من أمرها للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

وأضاف: "لسنا مستعجلين للاعتراف بحكومة طالبان لأننا كما العالم بأسره نود رؤية الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا وجهت دعوة للحكومة المؤقتة في أفغانستان للمشاركة في منتدى أنطاليا لأنها ترغب في أن يكون هذا المنتدى غير الرسمي شاملا، ولهذا دعت الجميع دون تمييز بما في ذلك اليونان وقبرص الرومية.

وأكد على ضرورة الإصغاء إلى ما يقوله الأفغان أنفسهم في وقت يتحدث فيه الجميع عن أفغانستان.

وشدد على أهمية اقدام حكومة طالبان على بعض الخطوات الضرورية، لنيل الاعتراف من دول العالم.

وأشار إلى ورود رسائل إيجابية من طالبان بهذا الخصوص لكنها لا تنعكس على الأفعال.

-تشغيل مطار كابل

ولفت تشاوش أوغلو إلى تأسيس تركيا وقطر شركة مشتركة من أجل تشغيل مطار كابل، مشيرا إلى عدم التوصل بعد إلى اتفاق تام مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان بهذا الخصوص.

وأكد ضرورة تلبية بعض الشروط أو المطالب على الأرض (من أجل التوصل إلى اتفاق).

وأضاف: "قلنا لهم بألا ينظروا للموضوع على أنه مشروع سيدر عليهم أرباحا كبير بل كمساعدة منا لهم".

وأكد أن إبقاء المطار مفتوحا أمر مهم من الناحية الاستراتيجية، لكن تركيا ترى الموضوع كدعم يمكنها تقديمه إلى أفغانستان.

وأشار تشاوش أوغلو إلى وجود مفاوضات لتشغيل 3 مطارات أخرى في أفغانستان، بالإضافة إلى مطار كابل، إلا أن هناك خلافات في وجهات النظر حول بعض التفاصيل.

- العلاقات مع أرمينيا

وتطرق تشاوش أوغلو إلى العلاقات مع يريفان، وقال إنه أبلغ وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان بضرورة تعاطي بلاده بإيجابية مع اتفاقية السلام التي اقترحتها أذربيجان وأن ذلك سيكون لصالح الجميع.

ولفت أن أنقرة وباكو لطالما أكدتا دعمهما للاستقرار في المنطقة عقب تحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال الأرميني.

وشدد أن تركيا ستدعم كل خطوة تقدم عليها أرمينيا وأذربيجان.

وحول لقائه الثنائي مع نظيره الأرميني في أنطاليا، أكد تشاوش أوغلو أن اللقاء كان مثمرا جدا.

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الخطوات التي يتوجب الإقدام عليها من أجل التطبيع التام كما أكد رغبة أنقرة في انطلاق مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع وقت.