محملة بزيت الطعام.. سفينة شحن قادمة من روسيا تعبر مضيق البوسفور نحو مرسين

عبرت سفينة شحن محملة بزيت الطعام، مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، قادمة من روسيا ومتجهة نحو ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وبحلول الساعة 20.20 دخلت السفينة التي ترفع علم ليبيريا، مضيق البوسفور من جهة البحر الأسود، بعد أن أقلعت من ميناء "يسك" الروسية.

وتحمل السفينة على متنها 5 آلاف و753 طنا من زيت الطعام، ومن المقرر أن تصل ميناء مرسين في 17 مارس/ آذار الجاري.

وتستورد تركيا كمية كبيرة من احتياجاتها من زيت الطعام من روسيا وأوكرانيا، وأدت الحرب التي اندلعت بينهما إلى حدوث مشاكل في الأسواق.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.