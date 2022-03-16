شركة تركية تطور محركات محلية تعمل بأنظمة كبح تضمن هبوط الطائرات الحربية

قال حليم طوسون المدير العام لشركة "توموسان" التركية للمحركات والجرارات والصناعات الدفاعية، إن أنظمة كبح الطائرات التي تنتجها الشركة تضمن هبوط الطائرات الحربية وتوقفها بأمان على المدرجات القصيرة.

وفي تصريحات على هامش معرض "قونية" الدولي للمعدات الزراعية تحدث طوسون عن جهود "توموسان" ومشروعاتها لتلبية احتياجات تركيا من المحركات المحلية للمركبات البرية والبحرية المدنية والعسكرية، وعن خدماتها لقطاع الصناعات الدفاعية.

وأوضح أنهم قدموا لهيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، المحرك المحلي "TMSN X7" لاستخدامه مع المركبات المدرعة التكتيكية ذات العجلات، مشيراً إلى أن مرحلة الاختبارات النهائية ستنتهي في أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف طوسون أنهم سيبدؤون مرحلة الإنتاج التجاري بداية العام المقبل، وأنه اعتباراً من 2023 سيتم البدء باستخدام محركات "توموسان" المحلية بقوة 530 حصانا، في العديد من المركبات المدرعة لدى القوات المسلحة التركية.

- أنظمة كبح الطائرات

وأشار طوسون إلى أن "توموسان" سلمت قيادة القوات الجوية العام الماضي، 100 محرك محلي يتضمن أنظمة لكبح الطائرات، وأنها أصبحت الآن بديلاً محلياً لشركة أجنبية كان يتم استيراد هذه الأنظمة منها، مشددا على أنهم سيواصلون العمل لتوطين المزيد من المنتجات.

وأفاد أن الشركة أنتجت أيضاً محركا بحريا (6 سلندر) يستخدم حالياً في زوارق السحب والدفع بترسانة غولجوك التابعة للإدارة العامة للترسانات بوزارة الدفاع التركية.

وتابع: "من المهم جداً توطين المنتجات الحساسة مثل المحركات، وتصنيعها محليا بدلاً من الاعتماد على الخارج. فلو أردنا أن نكون أقوياء علينا تعزيز قوتنا في هذا المجال".

وأشار طوسون إلى أن شركة "توموسان" بدأت عام 2017 إنتاج رافعات شوكية (فورك ليفت) بنسبة تصنيع محلي أعلى بكثير من المنتجات الموجودة حالياً بالسوق، وبتصميم ومحرك محليَين مئة في المئة.

ولفت إلى أنها تمتاز بسهولة التشغيل والصيانة وانخفاض تكلفة التشغيل وسهولة تغير قطع الغيار، وتضم أنظمة فرعية مزودة بأحدث التقنيات، موضحا أنهم انتهوا من إنتاج النماذج الأولية وأتموا اختبارات التأهيل.

وفيما يخص إنتاج المولدات قال طوسون إنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة في المشروع، وإنهم تمكنوا من إنتاج نماذج أولية بقدرة 80-100 كيلوواط باستخدام محركات ميكانيكية من نوع S8000 وبعض أنواع مولدات التيار المتردد.

وذكر أنهم أنهوا مرحلة الاختبارات والتأهيل وسيدمجون المولدات مع محركات الجيل الثاني التي طورتها الشركة، مشيراً إلى أن المنتج النهائي سيخرج للنور قريباً.