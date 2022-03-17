الخطوط التركية تلغي 100 رحلة بإسطنبول يوم 19 مارس

ألغت الخطوط الجوية التركية، 100 رحلة مقررة ليوم 19 مارس/ آذار الجاري من وإلى مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وذكر المكتب الإعلامي للشركة، في بيان "نظرا لظروف الطقس السيئة، تم إلغاء 100 رحلة طيران مجدولة ليوم 19 مارس/ آذار من وإلى إسطنبول، بينها 80 رحلة في مطار إسطنبول و20 في مطار صبيحة".

ودعت الشركة مسافريها إلى تفقد وضع رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية التركية، أو الاتصال بمركز الاستعلامات (00908503330849).

وأضاف البيان أن بإمكان المسافرين إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاستعلامات.