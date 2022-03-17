تركيا تدعو لتعزيز التعاون الدولي لتأمين الاحتياجات الصحية للمهاجرين دون التمييز بينهم

دعا وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، لتعزيز التعاون بين دول العالم من أجل تأمين الاحتياجات الصحية للمهاجرين، دون التمييز بينهم.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال اجتماع رفيع المستوى حول الهجرة والصحة في المنطقة الأوروبية، والذي عقد في إسطنبول بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية.

وأكد قوجة على ضرورة تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين في إطار السياسات الشاملة لمنظمة الصحة العالمية، ودون التمييز بين البلدان القادمين منها، أو التي يمرون منها أو المتجهين إليها.

وأضاف أن تعزيز التعاون في هذا الخصوص بين دول العالم وانتهاج سبيل مشترك، يعد مسؤولية أساسية ومشتركة للجميع.

وأشار إلى أن "التغطية الصحية الشاملة" هي طموح تم طرحه لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وأوضح أنه وفي هذا الإطار، تقوم تركيا بدمج 3.7 ملايين لاجئ على أراضيها، في هذا الإطار وتقدم لهم كافة الخدمات الصحية.