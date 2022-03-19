تركيا.. أوكرانيون يتظاهرون ضد التدخل الروسي في بلادهم

شهدت ولايتا أسكي شهير وآيدن التركيتان، السبت، مظاهرتين احتجاجا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ففي أسكي شهير (وسط)، نظم مواطنون أوكرانيون وممثلو فرع جمعية أتراك القرم للثقافة والتضامن، مظاهرة في ميدان "أنيت بارك" بالولاية.

وشارك في المظاهرة أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني، ونائبا حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكرأوزار وجلا نور سلّو، ورئيس بلدية "أودون بازاري" كاظم كورت، ومواطنون غيرهم.

وفي آيدن (غرب)، نظم أوكرانيون مظاهرة مماثلة في ميدان "شوكاي" بقضاء "كوش أداسي" بالولاية، شارك فيها مواطنون أتراك أيضا.

وتلت نائبة رئيس جميعة أوكرانيا للثقافة، أولانا بورغاتش بيانا باسم المشاركين في المظاهرة، يطالب بإنهاء الحرب.

وندد المشاركون في المظاهرتين بالهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة لكييف، ورفعوا الأعلام الأوكرانية مطلقين شعارات مناهضة لروسيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".