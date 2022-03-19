30 إصابة في حادث سير بولاية بولو التركية

أعلن والي بولو التركية، أحمد أوميت، عن إصابة حوالي 30 شخصا في حادث سير متسلسل داخل نفق جبل بولو الواصل بين إسطنبول وأنقرة.

وفي تصريحات السبت، أشار أوميت إلى اصطدام 18 مركبة داخل نفق جبل بولو شمال غربي تركيا.

ولفت إلى إصابة نحو 30 شخصا مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ.

وقال: "شاركت بالحادث 18 مركبة على متن كل منها شخص أو اثنين، ما أدى إلى إصابة حوالي 30 شخصا. ولم نتلق أي أنباء عن حالات وفاة حتى الآن".

وأوضح أوميت أن تساقط الثلوج مستمر في المنطقة والفرق تواصل أعمال تجريف الثلوج عن الطرق.

ودعا السائقين إلى عدم الخروج إلى الطرقات إلا للضرورة القصوى.