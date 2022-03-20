السيارة المحلية التركية TOGG تستعد لاختبارات الظروف الجوية القاسية

تستعد السيارة المحلية التركية "TOGG"، للخضوع لاختبارات في ظروف جوية قاسية.

ونشر الحساب الرسمي للسيارة المحلية التركية، على تويتر، الأحد، مقطعاً مصوراً يظهر استعدادها لخوض الاختبارات القاسية.

ونُشر المقطع المصور مع عبارة: "أستعد لاختبارات الظروف الجوية القاسية."

ويظهر في المقطع المصور السيارة المحلية وهي تسير بنجاح في طريق ثلجي.

والأسبوع الفائت، أعلنت شركة "TOGG" المصنّعة للسيارة المحلية التركية، أن السيارة تواصل اختباراتها بنجاح في أحد المراكز العالمية المعتمدة للاختبارات، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.