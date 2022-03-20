اليونان تعيد 3185 مهاجرا لبحر إيجه

أجبرت اليونان 3 آلاف و185 مهاجرا غير قانوني، على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه، منذ بداية العام الجاري.

وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من بيانات قيادة خفر السواحل التركية، فإن القوات التركية أنقذت 3 آلاف و185 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة منذ بداية العام الجاري وحتى 18 مارس/ آذار.

كما عثرت قوات خفر السواحل التركية على جثث 3 مهاجرين غرقوا في بحر إيجه خلال نفس الفترة.

وكان خفر السواحل التركي أنقذ ألفا و518 مهاجرا، في الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني، و30 مارس من العام الماضي.