أردوغان يبحث مع زيلينسكي آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر التطورات الميدانية والمفاوضات في الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان لزيلينسكي إنه أكد مرة أخرى خلال قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ضرورة دعم وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أنه أطلع بطريقة شاملة الزعماء خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها على السياسة النشطة والمبدئية التي تنتهجها تركيا وجهودها الدبلوماسية الفعالة.

وشدّد الرئيس أردوغان على أن تركيا قامت بتفعيل كل ما في وسعها تقديمه من مساعدات خلال هذه المرحلة.

والخميس، شارك أردوغان في قمة طارئة لقادة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تبعات الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".