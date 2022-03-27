بجهود عقيلتي أردوغان وزيلينسكي.. تركيا مأوى آمن لأيتام أوكرانيا

تكلّلت المحادثات بين عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان ونظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، بفتح تركيا أبوابها أمام الأطفال في دور الأيتام الأوكرانية.

وجرت المحادثات بين الجانبين في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث طلبت زيلينسكا من أمينة أردوغان أن تساعد تركيا الأيتام الأوكرانيين.

وقدمت السفارة الأوكرانية في أنقرة، كافة المعلومات المتعلقة بالأيتام لوزارتي الخارجية والأسرة والخدمات الاجتماعية التركيتين.

وباشرت تركيا إلى جانب أعمال إجلاء مواطنيها، بالعمل من أجل إجلاء الأطفال الأيتام من أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم وصل مطار ولاية أنطاليا التركية 159 طفلا يتيما و26 من القائمين على رعايتهم، في أول دفعة.