حضور قوي للشركات التركية في معرض آسيا لخدمات الدفاع والأمن في ماليزيا

سجلت الشركات التركية حضورا قويا في معرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن 2022، الذي اختتمت فعاليات نسخته الـ17 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الخميس.

وشاركت 43 شركة دفاعية تركية في المعرض الذي يعتبر أحد أكبر معارض الصناعات الدفاعية حول العالم.

وفي تصريح للأناضول، قالت سفيرة تركيا لدى كوالالمبور، مروة صفا قواقجي، إن الشركات التركية برزت كأكبر مجموعة وطنية تشارك في المعرض.

وأضافت أن المعرض سيساهم في تحقيق هدف تركيا المتمثل بتجاوز صادراتها في مجالي الدفاع والطيران حاجز الـ4 مليارات دولار بنهاية عام 2022.

بدوره، قال مساعد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، جلال سامي توفكجي، إن المعرض شكل فرصة لبحث التعاون الدفاعي مع الشركات العالمية المشاركة الأخرى.

والاثنين الماضي، انطلقت فعاليات النسخة الـ17 من معرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن 2022، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 1170 شركة من 54 دولة، بينها 43 شركة تركية.