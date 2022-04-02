تركيا.. تسليم 30 منزلاً لأيتام سوريين وأسرهم

سلمت جمعية هطاي التركية للمساعدات، وجمعية "يد المساعدة البلجيكة" السبت، 30 منزلاً تم تشييدها لأطفال أيتام سوريين وعائلاتهم في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأقيمت مراسم تسليم المنازل التي شيدت في حي جمهوريت بقضاء قرقهان التابع لولاية هطاي.

وتبلغ مساحة كل منزل 50 متراً مربعاً، وستأوي المنازل نحو 150 شخصا.

وأعرب "قادر بيكجي" رئيس جمعية يد المساعدة البلجيكية في المراسم عن سعادته لتحقيق حلم الرئيس السابق للجمعية "أتيلا ألطنباي" الذي توفي أثناء فترة رئاسته من خلال إنشاء منازل للأيتام.

وأضاف بيكجي أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة للأيتام السوريين وعائلاتهم.

وقال: "منازل الأيتام المكونة من 30 شقة تتألف من غرفة معيشة، ومطبخ، وغرفة نوم، وحمام، ودورة مياه".

وأردف: "سنقدم المعونة الغذائية للأيتام كل يوم، وسنبقي هذا المكان مفعما بالحياة بجهودنا معاً".

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في بناء المنازل للأيتام السوريين.