مستشارة الخارجية الأمريكية تزور تركيا الأسبوع القادم

تجري مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية، زيارة تركيا في إطار جولة تشمل أيضاً فرنسا واليونان وألمانيا وإدارة قبرص الرومية، الأسبوع الجاري.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الأحد، أن فيكتوريا نولاند ستكون في المنطقة بين يومي 2-9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضاف البيان أن جولة نولاند تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على الدعم المقدم لأوكرانيا وتنسيق ردود الأفعال ضد العملية العسكرية الروسية.

ويرافق نولاند خلال جولتها هذه نائبتها إريكا أولسون، ونائب وزير الدفاع المسؤول عن شؤون الأمن الدولي، إيان غولدنبرغ، إضافة إلى نوّاب مستشار الخارجية الأمريكية كارين ساساهارا وجينيفر جافيتو اللتان سترافقان نولاند خلال زيارتها لتركيا فقط.