لأول مرة.. "أسيلسان" التركية تصدر أنظمة محاكاة القفز بالمظلات لماليزيا

وقعت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية مذكرة تعاون مع ماليزيا لتصدير أنظمة محاكاة تدريب القفز بالمظلات التي تستخدم لتدريب قوات المظلات والقوات الخاصة (الكوماندوز).

ووقعت مذكرة التعاون بين "أسيلسان" ومجموعة وداد الماليزية للأعمال (WBG) على هامش معرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن 2022، الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور في شهر مارس الماضي.

وفي إطار المذكرة ستشتري المجموعة 6 من أنظمة "هزارفن للمحاكاة" للتدريب على القفز بالمظلات، بهدف تلبية احتياجات قوات الأمن الماليزية من أجهزة المحاكاة المستخدمة في التدريب على القفز بالمظلات.

وتعد الصفقة هي الأولى من نوعها لتصدير هذه الأجهزة التي تستخدم في تركيا منذ فترة من قبل القوات الخاصة والكوماندوز في التدريب على القفز بالمظلات وتقلل بدرجة كبيرة من تكلفة التدريبات وفترة تدريبات القفز الحقيقي.

كما تستخدم الأجهزة في تدريبات الشرطة ورجال الأطفال.

وأعرب تان سري محمد إكمال رئيس مجلس إدارة مجموعة WBG الماليزية عن سعادتهم بالتعاون مع شركة أسيلسان التركية التي تعد من أهم الشركات في العالم في مجال الصناعات العسكرية الإلكترونية.

وأضاف أن استخدام أنظمة هزارفن للمحاكاة سيخفض تكلفة التدريب بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة هي مجرد المرحلة الأولى من التعاون مع شركة أسيلسان وأنهم سيتعاونون معها للحصول على أنظمة تكنولوجية أخرى في المستقبل.

أما محمد عاكف ناجار المدير العام لشركة أسيلسان فقال إن الشركة تهتم كثيراً بماليزيا وبمنطقة جنوب شرق آسيا وتعمل على تطوير علاقاتها بشركائها في تلك المنطقة ولذلك أسست مكتباً إقليمياً لها في كوالالمبور، معرباً عن سعادتهم بالتعاون مع مجموعة WBGالماليزية.

وتوفر أنظمة هزار فن محاكاة كاملة للقفز بالمظلات من ارتفاعات مختلفة وفي مختلف مراحل التدريب منذ القفز وفتح المظلة وحتى الهبوط بالنقطة المستهدفة. كما يوفر تجربة واختبار كل السناريوهات المحتملة والمواقف الطارئة التي قد تحدث أثناء عملية القفز.

ويستخدم المتدرب النظام عبر تقنية الواقع الافتراضي ويعد أول منتج للصناعات الدفاعية التركية تستخدمه قوات الأمن الماليزية.

ويتيح النظام التدريب على القفز في كافة الظروف الجوية بالليل والنهار ويتيح للمتدرب التعرف على الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي يقفز بها. ويساعده ذلك على تحسين أداءه ورفع كفاءته.

ويساعد النظام من خلال المستشعرات اللاسلكية المتدرب على القيام بالمناورات اللازمة من أجل الهبوط بشكل صحيح. مما يوفر في الوقت ويختصر فترة تدريبات القفز الحقيقي كما يخفض تكلفة عملية التدريب.