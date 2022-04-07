الصناعات الدفاعية.. تركيا تسلم الفلبين أول دفعة من مروحيات أتاك الهجومية

سلّمت تركيا القوات الجوية الفلبينية مروحيتين من مروحيات أتاك الهجومية محلية الصنع، في إطار صفقة بين البلدين تتضمن تسليم 6 مروحيات.

وأقيمت مراسم التسليم ودخول المروحيات الخدمة بالجيش الفلبيني في قاعدة فيلامور الجوية بمانيلا وحضرها وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا ورئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير ومديري ورؤساء أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في مشروع المروحية أتاك.

وأوضح دمير أن تركيا والفلبين وقعتا مذكرة تعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2018 وفي إطار المذكرة تم الاتفاق على تصدير المروحية الهجومية أتاك إلى الفلبين، وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات لأنها تساهم في تعزيز العلاقات وفي فتح آفاق جديدة أمام شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وأعرب دمير عن سعادته للمشاركة في المراسم مؤكداً أن شركات الصناعات الدفاعية التركية أثبتت جدارتها من خلال منتجاتها وباتت أبرز اللاعبين الدوليين في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك مباحثات حول تصدير منتجات أخرى من منتجات الصناعات الدفاعية التركية إلى الفلبين.



أما وزير الدفاع الفلبيني فقال إن القوات الجوية الفلبينية تشهد يوماً مميزاً باستلامها مروحيات أتاك.

وأضاف أن المروحيات التركية ستعزز قدرات الجيش الفلبيني وجهوده في مكافحة الإرهاب.



من ناحية أخرى قال تمل كوتيل مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إنهم سيتمون هذا العام تسليم 6 مروحيات أتاك إلى الفلبين.

وأشار إلى أن الفلبين طلبت زيادة عدد المروحيات وأنهم سيوقعون اتفاقية جديدة قريباً.

وأضاف أن مروحية أتاك تلقى إقبالاً واهتماماً كبيراً وأنهم ينتظرون الحصل على إذن التصدير من أجل تصدير 30 مروحية إلى باكستان.

وأوضح أن مروحية أتاك تعد الأفضل في فئتها على مستوى العالم وتمتاز بمحرك قوي وإلكترونيات طيران وأنظمة أسلحة متطورة. وأنها نتاج تضافر جهود عدة شركات للصناعات الدفاعية أبرزها توساش وروكيتسان وأسيلسان وهوالسان.

وذكر كوتيل أن هناك 76 مروحية من طراز أتاك تستخدم حالياً في تركيا وأن هذا العدد سيرتفع إلى 83 خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك اتفاقية لتسليم 6 مروحيات للفلبين و6 مروحيات لدولة أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف أنهم يعملون حالياً على التسويق لمنتجات أخرى للصناعات الدفاعية التركية مثل الطائرة المسيرة "العنقاء" وطائرة التدريب "حر قوش" والمروحية غوك باي.

ولفت إلى زيادة الاهتمام بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا.



ومروحية "أتاك" يتجاوز طولها 14 مترا، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومترا.

وهي قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخا موجها محلي من طراز "جيريت".

إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمترا مثبت في المقدمة.

وسلمت "توساش" حتى الآن 70 مروحية "أتاك" إلى السلطات الأمنية التركية.