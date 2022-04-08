"الناتو" يختار مركزين تركيين لاختباراته التكنولوجية

أعلنت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اختار مركزين تابعين لها لإجراء الاختبارات.

وقالت المؤسسة في بيان إن المركزين المذكورين هما مركز أبحاث التقنيات المتقدمة المعني بالمعلوماتية وأمن المعلومات (BİLGEM)، ومعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE).

وبحسب البيان، سيحتضن المركزان اختبارات مهمة في إطار مُسَرِّع الابتكار الدفاعي لمنطقة شمال الأطلسي (DIANA) الذي أنشئ لاستخدام وتطوير تقنيات جديدة من قبل الناتو.

وأصبح المركزان التركيان ضمن 47 مركز جرى اختيارها من بين نحو 70 مركز في الدول الأعضاء للحلف.

ويهدف مشروع (DIANA) إلى تعزيز التعاون عبر الأطلسي بشأن التقنيات الحساسة وتعزيز العمل المشترك والاتصال مع الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بما في ذلك الشركات الناشئة، لضمان استفادة الناتو من الابتكار المدني.

ومن المخطط أن يتضمن المشروع مكاتب ومراكز اختبار ومسرعات في أوروبا وأمريكا الشمالية.