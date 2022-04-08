منظمات تركية توزع مساعدات رمضانية في 11 دولة بأوروبا وآسيا

وزعت منظمات إغاثية تركية مساعدات إنسانية خلال شهر رمضان على محتاجين في 11 بأوروبا وآسيا.

وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) في بيان الجمعة إنها وزعت مساعدات على مئات الأسر المحتاجة في 9 دول بالبلقان وشرق أوروبا.

وأشارت إلى توزيع المساعدات في ألبانيا، وكوسوفو، وشمال مقدونيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وصربيا، ورومانيا، والمجر، وبولندا.

وبحسب البيان، قدمت الهيئة المساعدات على شكل طرود غذائية وصلت إلى 3 آلاف و300 أسرة ووجبات إفطار قدمت لألفين شخص.

من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر التركي إنها وزعت طرود مساعدات على 4 آلاف أسرة بأذربيجان، ضمن جهود الإغاثة الرمضانية.

وأوضحت في بيان لها إن الطرود المكونة من مواد غذائية وزعت على أسر شهداء ومحتاجين بالتعاون مع الهلال الأحمر الأذربيجاني.

من جهته أعلن وقف الديانة التركي، في بيان الجمعة، أنه وزع مساعدات غذائية على 200 أسرة محتاجة في عاصمة كمبوديا بنوم بنه.

وذكر البيان أن المساعدات الرمضانية وزعت على الأسرة المسلمة المحتاجة، في إطار فعالية أقيمت داخل حديقة مسجد "نور النعيم".