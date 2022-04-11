الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات غذائية على المحتاجين بأربع محافظات يمنية

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإثنين، 2000 سلة غذائية على نازحين وأسر فقيرة وذوي احتياجات خاصة وأسر شهداء في أربع محافظات يمنية.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد، للأناضول، إن "الجمعية وزعت اليوم 2000 سلة غذائية".

وأضاف أنه جرى التوزيع في "محافظات عدن والضالع (جنوب) وتعز (جنوب غرب) ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)، بواقع 500 سلة لكل محافظة".

وأوضح أنه "تم استهداف النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والأشد فقرا في تلك المحافظات، ضمن حملة توزيع 5 آلاف سلة في 6 محافظات يمنية (من أصل 22 محافظة)".

والثلاثاء، دشنت جمعية الهلال الأحمر التركي حملة لتوزيع 5 آلاف سلة غذائية في اليمن خلال شهر رمضان الجاري.

وتتضمن الحملة: 2000 سلة غذائية في عدن و1000 في حضرموت و500 في لحج و500 في أبين، و500 في الضالع، و500 في تعز.

وأكد عبيد أن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب، خاصة في شهر رمضان".

ومنذ سنوات، تقدم الجمعية التركية مساعدات إنسانية مختلفة للنازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة للأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة أحد طرفيها هي القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.

وهذه القوات تقاتل مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

كما بات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.