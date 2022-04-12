الهلال الأحمر التركي يوزع 700 وجبة إفطار في عدن

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، 700 وجبة إفطار على النازحين في مخيم "حوش درهم"؛ بمديرية سعد التابعة لمحافظة عدن جنوبي البلاد.

يأتي ذلك ضمن حملة دشنتها الجمعية بوقت سابق لتوزيع 3500 وجبة إفطار على مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة للبلاد، وفق رئيس بعثة الهلال التركي إبراهيم عبيد.

وقال عبيد للأناضول، إن جمعيته "وزعت اليوم 700 وجبة إفطار على النازحين في مخيم 'حوش درهم' بمديرية سعد شمالي عدن".

وأضاف "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع ما بقي من وجبات على مخيمات النازحين في أماكن مختلفة بعدن؛ بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة".

وإلى جانب الـ3500 وجبة، كانت الجمعية التركية قد أطلقت منذ الأيام الأولى من شهر رمضان؛ حملة توزيع 5 آلاف سلة غذائية في 6 محافظات يمنية.

ودأبت الجمعية التركية منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.