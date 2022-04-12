تركيا.. انطلاق الجولة الثالثة من سباق الرئاسة للدراجات الهوائية

انطلقت الجولة الثالثة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، اليوم الثلاثاء، بنسخته الـ 57، في ولاية إزمير.

وأفادت مصادر صحفية أنّ الجولة الثالثة انطلقت من أمام قلعة تششمه بالولاية (غرب) وتنتهي أمام ميناء "قرشي ياقه" داخل مدينة إزمير.

ويشارك في الجولة الثانية 162 دراج من 25 فريقا، ويبلغ طول المسار 121.8 كيلو مترا.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز على طابع دولي عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

ويعد السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم.

وتختتم فعاليات السباق بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الجاري.

وسينتقل المتسابقون بين قارتي آسيا وأوروبا 3 مرات خلال السباق، حيث سيمرون عبر جسر "جناق قلعة 1915" في الجولة السادسة، فضلا عن المرور من جسر "شهداء 15 تموز"، و"نفق أوراسيا"، في الجولة الأخيرة بإسطنبول.