أوقطاي: سنواصل بعزم الدفاع عن مصالحنا شرقي المتوسط

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستواصل بنفس العزم والإصرار الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في شرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية فائز صوجو أوغلو، الموجود في أنقرة ضمن إطار زيارة رسمية.

وأضاف أوقطاي أن أنقرة ستواصل دعم الخطوات التي تتخذها حكومة قبرص التركية في إطار تنمية منطقة "مرعش" المفتتحة مؤخراً في الجزيرة.

وشدد على مواصلة أنقرة أيضاً الدفاع بعزم وإصرار عن حقوقها ومصالحها وحقوق القبارصة الأتراك سواء في شرق المتوسط أو ضمن حدودها لمنطقة الجرف القاري.

وأوضح أن من يسعون لاختبار عزم وإصرار أنقرة في هذا الخصوص سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، سيواجهون دوماً تركيا وقبرص التركية.

وأشار إلى استمرار علاقات التضامن والأخوة بين أنقرة وقبرص التركية.

في سياق آخر، قال أوقطاي إن أنقرة خصصت 4 مليارات و250 مليون ليرة (حوالي 300 مليون دولار)، لقبرص التركية خلال 2022، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ عبارة عن هبة، والباقي بمثابة قرض.