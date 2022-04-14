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تركيا.. القبض على 4 عناصر من "غولن" خلال محاولتهم الفرار نحو اليونان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.04.2022 13:06
تركيا.. القبض على 4 عناصر من غولن خلال محاولتهم الفرار نحو اليونان

ألقت السلطات التركية القبض على 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "غولن" الإرهابي، في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، خلال محاولتهم الفرار نحو اليونان.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، الخميس، أن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبهين الأربعة في منطقة قرب قضاء "مريتش" بأدرنة الحدودية مع اليونان.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب عسكرية نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن".

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.


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