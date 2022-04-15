الداخلية التركية تعلن ترحيل 21 ألف مهاجر غير نظامي في 2022

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، ترحيل 21 ألفا و87 مهاجرا غير نظامي منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 9 آلاف و654 من المرحلين يحملون الجنسية الأفغانية، و4 آلاف و206 باكستانيين، و7 آلاف و227 من جنسيات أخرى.

وأشار البيان إلى تنظيم 28 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.

وأكد أن دائرة الهجرة وقوات الأمن تواصل كفاحها ضد الهجرة غير النظامية 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف: "تم منع 451 ألفا و96 مهاجرا غير نظامي من دخول بلادنا (في 2021)".

وبين أنه منذ مطلع 2022 وحتى "14 أبريل (نيسان) الجاري، منعنا دخول 127 ألفا و256 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد".

وأردف: "تم ترحيل 21 ألفا و87 مهاجرا غير نظامي عام 2022، ووصل عددهم منذ 2016 إلى 320 ألفا و172".