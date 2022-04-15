تركيا تختبر نظام تعزيز مهمة القمر بنجاح

أعلنت وكالة الفضاء التركية يوم الأربعاء إن مهمة القمر التركية AYAP-1 اختبرت بنجاح نظام التعزيز الهجين الذي تم تطويره بواسطة شركة "دلتا في" لتكنولوجيا الفضاء التركية.

وتخطط تركيا لإرسال مركبة جوالة إلى القمر بحلول نهاية العقد الحالي، باستخدام محرك صاروخ "دلتا في" الذي سينطلق إلى القمر عام 2023، في مهمة اختبار.

وتمثل المهمة الأولى جزءاً من برنامج فضائي أوسع كشف عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط 2021.

وتتضمن خريطة طريق الفضاء التي تبلغ مدتها 10 سنوات بعثات إلى القمر وإرسال رواد فضاء أتراك إلى مهمة علمية في الفضاء وتطوير أنظمة أقمار صناعية قابلة للتطبيق دولياً.

وقال أردوغان في ذلك الوقت إن برنامج الفضاء الوطني الذي يتضمن 10 أهداف استراتيجية، هو جزء من رؤيته لجعل تركيا لاعباً إقليمياً وعالمياً موسعاً.

يذكر أن تركيا أنشأت وكالة الفضاء الوطنية عام 2018 بهدف الانضمام إلى مجموعة البلدان التي تمتلك برامج فضائية.