رئيس تركمانستان السابق عضوا بهيئة حكماء منظمة الدول التركية

أصبح الرئيس التركمانستاني السابق قربانقلي بردي محمدوف، عضواً بهيئة الحكماء في منظمة الدول التركية.

وقال بيان صادر عن المنظمة، الجمعة، إن الأمانة العامة للمنظمة تشرفت بعضوية قربانقلي بردي محمدوف بهيئة الحكماء، معربة عن ثقتها أن حكمة وخبرة محمدوف ستثري إمكانات الهيئة وستلعب دورًا هامًا في ارتقاء المنظمة.

وأشار البيان إلى أن انضمام محمدوف إلى هيئة الحكماء التي تعد هيئة استشارية دائمة، ستعطي دفعة جديدة لمساهمة تركمانستان في تعميق التعاون متعدد الأوجه مع العالم التركي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وتركمانستان أصبحت عضواً بصفة مراقب بمنظمة الدول التركية، في القمة الثامنة للمنظمة التي عقدت في اسطنبول عام 2021.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول التركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.