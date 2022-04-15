ضبط ومصادرة نمر أبيض نادر في إحدى فيلات "سيليفري" بإسطنبول

اكتشفت السلطات التركية شبل نمر بنغالي أثناء مداهمة إحدى الفيلات في منطقة سيليفري بإسطنبول. وكان الحيوان النادر المحظورة ملكيته في تركيا، يعيش في منزل مواطن أجنبي، إلى جانب قرد من فصيلة المكاك.

وصادرت قوات الدرك والمسؤولون من الفرع المحلي لمديرية الحدائق الوطنية، الحيوانين بعد تفتيش المنزل إثر تلقي بلاغ. وتم وضع الشبل في رعاية هيئة الحدائق الوطنية التي تشرف على مناطق حماية الحياة البرية بالمدينة.

وقالت السلطات إن المشتبه به "يخضع لإجراءات جنائية"، حيث يعاقب القانون التركي على ملكية مثل هذه الحيوانات الغريبة، وخاصة المهددة بالانقراض، بغرامات مالية.

ومن المقرر أن يُرسَل الشبل وقرد المكاك إلى حديقة الحيوانات في غازي عنتاب جنوب تركيا. ويتم إيواؤهم حالياً بشكل مؤقت في حديقة للحياة البرية وحديقة الحيوانات في بولونيزكوي في إسطنبول.

وفي حديثه للصحافة المحلية قال "جيم سانلي" مسؤول من حديقة حيوانات بولونيزكوي، إن النمور البيضاء نادرة جداً "ربما واحد من كل 10.000 شبل"، مضيفاً أنه سيتم تسليم النمر الأبيض الصغير قريباً إلى حديقة حيوانات لديها خبرة أكبر في التعامل مع مثل هذه الحيوانات البرية.

ويبلغ الشبل الأبيض من العمر حوالي 4 أو 5 أشهر، وهو مفصول عن والدته ويرضع من الزجاجة الأمر الذي قد يسبب له بعض المشاكل الصحية.

وأوضح "سانلي" أن نمور البنغال البيضاء لا يمكنها البقاء لفترة طويلة في البرية لأن لونها المميز يمنعها من التمويه بشكل صحيح لاصطياد الفريسة. وأضاف:"معظم النمور البيضاء في الأسر، وهي نادرة حقاً. وبحسب معلوماتي، لا يوجد نمر أبيض آخر في تركيا".

وتولد النمور البيضاء بطفرة جينية تؤدي إلى تقليل التصبغ تُعرف باسم اللوسيزم، وهي تصيب أيضاً بعض الحيوانات الأخرى بما في ذلك الطيور، ولا تعرف منظمة الحيوانات البرية العالمية إلى الآن السبب الرئيسي وراء الطفرة الوراثية التي تصيب النمور البيضاء، وهناك العشرات من هذه الحيوانات في الأسر في جميع أنحاء العالم.

وتشجع بعض المتنزهات وحدائق الحيوان تزاوج النمور البيضاء، حيث تجذب ندرتهم المزيد من الزوار بالرغم من أن هذا ما يكون غالباً على حساب التشوهات وغيرها من المشاكل الوراثية.

وصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، القطط الآسيوية الكبيرة بأنها مهددة بالانقراض نظراً لوجود حوالي 3900 نمر فقط في البرية، لكن موقع الصندوق العالمي للحياة البرية يقول:" هناك حاجة إلى مزيد من العمل لحماية هذه الأنواع إذا أردنا تأمين مستقبلها في موائلها الأصلية".

مضيفاً أنه "في بعض المناطق بما في ذلك معظم جنوب شرق آسيا، ما زالت النمور تعاني من أزمة ويتناقص عددها".