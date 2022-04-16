أقار يبحث مع نظيره الأوكراني أوضاع الأتراك العالقين

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، هاتفيا، عددا من القضايا بينها أوضاع العالقين الأتراك.

وأكد أقار خلال الاتصال الهاتفي أهمية إعلان وقف اطلاق النار بين روسيا وأكرانيا بأسرع وقت، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

كما أكد الضرورة الملحة لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين في أوكرانيا والمدنيين من البر والبحر بسرعة.

وشدد على ضرورة ضمان وصول السفن التجارية المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى تركيا بسلام.

من ناحية أخرى، أفاد أقار أن تركيا ستواصل فعل ما يترتب عليها فيما يخص تقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.