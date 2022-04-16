تركيا تضبط آلاف الذخائر لتنظيم "بي كا كا" شمالي العراق

ضبط الجيش التركي، كميات كبيرة من الذخيرة التابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في شمال العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تواصل عملياتها ضد التنظيم الإرهابي في شمال العراق بوتيرة عالية.

وأوضحت أن قوات الكوماندوز التركية عثرت خلال قيامها بعملية مسح وتمشيط في المنطقة على نحو 45 ألف طلقة بندقية، و48 قنبلة، و46 طلقة دوشكا، و9 قذائف مضادة للدبابات.

يُذكر أن "بي كا كا"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.