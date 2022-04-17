السلطات التركية تلقي القبض على 3 عناصر من "غولن"

ألقت السلطات التركية القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "غولن" الإرهابي، أثناء محاولتهم الفرار نحو اليونان.

وذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبهين الـ3 بالقرب من الحدود اليونانية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

يذكر أن السلطات التركية ألقت القبض الخميس، على 4 مشتبهين بانتمائهم لتنظيم "غولن" الإرهابي أثناء محاولتهم الفرار أيضا نحو اليونان.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب عسكرية نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن".

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.